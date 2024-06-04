Студенты из Алексеевского помогли детям усвоить правила поведения на железной дороге

Сотрудники линейного управления МВД России на станции Москва-Ярославская совместно со студентами Московского колледжа транспорта РУТ (МИИТ) в детском саду №36 организовали и провели для ребятишек в возрасте 5-6 лет познавательные мероприятия в форме интерактивных игр, викторины, спортивной эстафеты.