Студенты из Алексеевского помогли детям усвоить правила поведения на железной дороге

Сотрудники линейного управления МВД России на станции Москва-Ярославская совместно со студентами Московского колледжа транспорта РУТ (МИИТ) в детском саду №36 организовали и провели для ребятишек в возрасте 5-6 лет познавательные мероприятия в форме интерактивных игр, викторины, спортивной эстафеты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии