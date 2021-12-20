Медвежий угол

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Зарплаты россиян занижены в 7 раз по сравнению с международными стандартами

Зарплаты россиян занижены в 7 раз по сравнению с международными стандартами

автор - Степановна: пенсия или жизнь Не могу взять в толк: нужны россиянам подобные сведения или меньше знаешь - целее нервы?Лично меня неприятно кольнуло, когда я прикинула, что по этим самым стандартам я должна была бы получать зарплату 210 тыс.

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