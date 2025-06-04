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СБУ отчиталась об очередной попытке атаки на Крымский мост

СБУ отчиталась об очередной попытке атаки на Крымский мост

В СБУ заявили, что сегодня ночью была совершена попытка подводного подрыва одной из опор Крымского моста.

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