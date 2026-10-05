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Царьград

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Bloomberg назвал Францию слабым звеном Европы при Макроне

Bloomberg назвал Францию слабым звеном Европы при Макроне

Агентство Bloomberg заявило, что Франция стала слабым звеном Европы за время президентства Эммануэля Макрона, начавшегося в мае 2017 года.

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