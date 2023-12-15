Аналитик Беликов: банки РФ сократят прибыль в 2024 году по сравнению с нынешним

Банковская прибыль в России ожидает снижение в 2024 году, по сравнению с рекордными показателями 2023 года, заявил управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов, передает РИА Новости.
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