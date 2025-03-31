Два алтайских предприятия претендуют на победу в Национальном органическом конкурсе

Всего в крае шесть предприятий, включенных в Единый государственный реестр производителей органической продукции Две компании Алтайского края – "Эко-хозяйство Марии Самариной" и "Курай Агро Плюс" – борются за победу в Национальном органическом конкурсе.
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