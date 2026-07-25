ГАЗ-53 — это советский и российский среднетоннажный грузовой автомобиль, который серийно выпускался Горьковским автомобильным заводом с 1961 по 1993 год.
ГАЗ‑53
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ГАЗ-53 — это советский и российский среднетоннажный грузовой автомобиль, который серийно выпускался Горьковским автомобильным заводом с 1961 по 1993 год.
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