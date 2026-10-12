В Самарской области 95% котельных уже подают тепло в дома

В Самарской области к 12 октября запущены 95% котельных, отопление подано в 66% многоквартирных домов, 85% школ и детсадов и 84% социальных объектов.
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