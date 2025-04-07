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Царьград

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Ураган в Красноярском крае: 33 тыс. человек без электричества, режим ЧС введен

Ураган в Красноярском крае: 33 тыс. человек без электричества, режим ЧС введен

В Красноярском крае продолжается восстановление электроснабжения после урагана. В 162 населённых пунктах ограничено электроснабжение, затронуто 33 тыс.

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