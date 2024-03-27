Российские перевозчики столкнулись с неожиданной проблемой: китайские автобусы оказались очень тяжелыми

С неожиданной проблемой столкнулись российские перевозчики, перешедшие на китайские автобусы. Оказалось, что техника их Поднебесной очень тяжела для новых российских норм: когда с 1 марта на российских дорогах вступили в силу новые весовые ограничения, перевозчики начали получать внушительные штрафы.