Российские перевозчики столкнулись с неожиданной проблемой: китайские автобусы оказались очень тяжелыми

С неожиданной проблемой столкнулись российские перевозчики, перешедшие на китайские автобусы. Оказалось, что техника их Поднебесной очень тяжела для новых российских норм: когда с 1 марта на российских дорогах вступили в силу новые весовые ограничения, перевозчики начали получать внушительные штрафы.
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