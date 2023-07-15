«Я хочу уважение, как к Лаврову»: МИД Германии закатила «истерику» из-за того, что её встретили «без почестей и поклона»
Любопытно сегодня наблюдать за политическими баталиями. Например, заседания в ООН интересно смотреть даже без звука.
Комментарии
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Наших руководителей во всем мире так уважают, так уважают! Они всегда и во всех рейтингах занимают первые места!
«Я хочу уважение, как к Лаврову» Что бы, что то хотеть, это сначала нужно заслужить!!! А ты кто такая и что из себя представляешь?
Европа в колониальном прошлом.
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