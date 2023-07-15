«Я хочу уважение, как к Лаврову»: МИД Германии закатила «истерику» из-за того, что её встретили «без почестей и поклона»

Наших руководителей во всем мире так уважают, так уважают! Они всегда и во всех рейтингах занимают первые места!

Александр Александров

«Я хочу уважение, как к Лаврову» Что бы, что то хотеть, это сначала нужно заслужить!!! А ты кто такая и что из себя представляешь?