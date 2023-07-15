Закон и Порядок

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«Я хочу уважение, как к Лаврову»: МИД Германии закатила «истерику» из-за того, что её встретили «без почестей и поклона»

«Я хочу уважение, как к Лаврову»: МИД Германии закатила «истерику» из-за того, что её встретили «без почестей и поклона»

Любопытно сегодня наблюдать за политическими баталиями. Например, заседания в ООН интересно смотреть даже без звука.

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Комментарии
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Александр Рожков
Наших руководителей во всем мире так уважают, так уважают! Они всегда и во всех рейтингах занимают первые места!
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7 час.
Александр Александров
«Я хочу уважение, как к Лаврову» Что бы, что то хотеть, это сначала нужно заслужить!!! А ты кто такая и что из себя представляешь?
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6 час.
Владимир Соловьев
Европа в колониальном прошлом.
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6 час.

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