Запад планировал задушить Россию санкциями, однако эти меры не принесли желаемых результатов. США и Европа рассчитывали на падение российской экономики на 35%, однако через два года после начала спецоперации вместо снижения экономический рост в РФ составил 3,6%.
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