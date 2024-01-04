Индия окончательно обнаглела: Нью-Дели шантажирует Москву, требуя нефть задарма

Однако это мнение полностью опроверг министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури, заявивший, что причиной сокращения импорта стали не проблемы с оплатой, а непривлекательная цена российской нефти.
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