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Лапочкин о пенальти в ворота «Краснодар»: «Абсолютно верный. Фернандес идет шипами в мяч, но Оласа чуть в стороне, форвард может так играть. Потом Оласа бьет по ноге – это опасная игра»

На 93‑й минуте матча команд (2:2) в 16‑м туре Мир РПЛ после просмотра ВАР арбитр Алексей Сухой назначил пенальти в ворота «быков» за фол защитника Лукаса Оласы на Дани Фернандесе.

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