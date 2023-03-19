Неандертальцы: где и когда жили?

История появления первых людей и их эволюция всегда привлекали ученых, археологов и исследователей. О вымерших представителях человеческого рода – неандертальцах – к нашим дням уже известно немало интересных фактов.
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