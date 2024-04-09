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ФедералПресс

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Журналист Малькевич призвал развивать RuTube в новых регионах

Журналист Малькевич призвал развивать RuTube в новых регионах

МОСКВА, 9 апреля, ФедералПресс. На выставке-форуме «Россия» прошел круглый стол Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), на котором блогеры и политологи встретились с представителями российского видеохостинга RuTube.

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