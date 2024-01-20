Травматолог-ортопед порекомендовал для сохранения крепких костей пить кальций

Травматолог-ортопед Константин Терновой объяснил, что с возрастом кости становятся хрупкими и увеличивается риск развития остеопороза, особенно у женщин после пятидесяти из-за изменений гормонального фона при наступлении менопаузы, пишет «Вечерняя Москва».