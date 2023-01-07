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Ненахов о Сибскане: «Он в мини-футболе – один из самых сильнейших футболистов в России»

Максим Ненахов высказался об игре капитана «Амкала» Андрея Сибсканы в мини-футбол. «Я с Сибычем играл в миньке, просто товарищеский матч, когда у нас предсезонка была, чтобы набрать форму.

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