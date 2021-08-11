Константин Затулин — о русофобских скандалах в республиках бывшего СССР: За оскорбления русских надо карать. А как?

«ЧЕМОДАН-ВОКЗАЛ-РАШКА»? Помните историю с мальчиком в Киргизии, которого в спортивном лагере регулярно били за то, что он русский и православный? Знаете чем она закончилась? Родителей вынудили забрать заявление из полиции и ограничились извинениями.