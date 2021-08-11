Комсомольская правда

103 527 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    за попытку окупится увеличивать срок работы дворником или асенизатором.Участников несанк...
  • Александр
    за попытку окупится увеличивать срок работы дворником асенизатором.Участников несанк...
  • Александр
    мошенник и брехун и полное ничтожество. ему даже отвечать западло. .Илон Маск приглас...

Константин Затулин — о русофобских скандалах в республиках бывшего СССР: За оскорбления русских надо карать. А как?

Константин Затулин — о русофобских скандалах в республиках бывшего СССР: За оскорбления русских надо карать. А как?

«ЧЕМОДАН-ВОКЗАЛ-РАШКА»? Помните историю с мальчиком в Киргизии, которого в спортивном лагере регулярно били за то, что он русский и православный? Знаете чем она закончилась? Родителей вынудили забрать заявление из полиции и ограничились извинениями.

Вернуться к статье
Страница канала

Картина дня

наверх