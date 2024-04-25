Сегодня командам будет нелегко: организаторы приготовили для ребят испытания, в которых они смогут проявить себя, показать свою спортивную и военную подготовку, силу, ловкость, знание истории.
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Сегодня командам будет нелегко: организаторы приготовили для ребят испытания, в которых они смогут проявить себя, показать свою спортивную и военную подготовку, силу, ловкость, знание истории.