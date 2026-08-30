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Газета.ру

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Чепа: встреча Путина, Трампа и Зеленского должна иметь перспективные результаты

Чепа: встреча Путина, Трампа и Зеленского должна иметь перспективные результаты

Трехсторонняя встреча президентов России, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского состоится при условии, если будут понятные и перспективные результаты.

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