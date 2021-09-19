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ИГ взяло на себя ответственность за подрыв газопровода близ Дамаска

ИГ взяло на себя ответственность за подрыв газопровода близ Дамаска

Дамаск, 19 сентября. Боевики «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ) взяли на себя ответственность за диверсию на газопроводе «Аль-Араби» между аэропортом сирийской столицы и электростанцией «Дейр-Али», совершенную в ночь на 18 сентября.

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