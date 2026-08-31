Снукерист.ру
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Снукерист.ру

26 подписчиков

Уильямс терпит шокирующее поражение от Гилберта на турнире British Open 2026

Уильямс терпит шокирующее поражение от Гилберта на турнире British Open 2026

Дэвид Гилберт разгромил именитого валлийца Марка Уильямса со счетом 4-0 в первом отборочном раунде British Open 2026 Дэвид Гилберт вышел во второй раунд в Челтнеме (фото: WST)Все Новости турнира Квалификация - результаты, статистика Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - второй раунд Трансляции, расписание - квалификация Трехкратный Чемпион мира Марк Уильямс проиграл с невероятным счетом 0-4 Дэвиду Гилберту в квалификационном матче на турнире British Open 2026.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым