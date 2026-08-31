Уильямс терпит шокирующее поражение от Гилберта на турнире British Open 2026

Дэвид Гилберт разгромил именитого валлийца Марка Уильямса со счетом 4-0 в первом отборочном раунде British Open 2026 Дэвид Гилберт вышел во второй раунд в Челтнеме (фото: WST)Все Новости турнира Квалификация - результаты, статистика Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - второй раунд Трансляции, расписание - квалификация Трехкратный Чемпион мира Марк Уильямс проиграл с невероятным счетом 0-4 Дэвиду Гилберту в квалификационном матче на турнире British Open 2026.