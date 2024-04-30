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СМИ сообщили о скором возвращении Суровикина из Африки: он может сменить Тимура Иванова на посту замминистра обороны

СМИ сообщили о скором возвращении Суровикина из Африки: он может сменить Тимура Иванова на посту замминистра обороны

Эксперты и военкоры обсуждают возможные кадровые перестановки в Минобороны. Несколько инсайдеров сообщили о возвращении в Россию из Африки генерала российской армии Сергея Суровикина, известного, как «генерал Армагеддон» и создателя уникальной линии обороны ВС РФ, которая позволила остановить «контрнаступ» ВСУ.

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