Эксперты и военкоры обсуждают возможные кадровые перестановки в Минобороны. Несколько инсайдеров сообщили о возвращении в Россию из Африки генерала российской армии Сергея Суровикина, известного, как «генерал Армагеддон» и создателя уникальной линии обороны ВС РФ, которая позволила остановить «контрнаступ» ВСУ.
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