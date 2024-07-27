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Не приведи Господь исчерпать долготерпение русских

Не приведи Господь исчерпать долготерпение русских

Теперь за русофобию будут активно преследовать и внутри страны, что позволит более эффективно бороться с ксенофобами, шовинистами и экстремистами, которые, прикрываясь сложившейся системой, унижали и оскорбляли русских, тем самым расшатывая страну.

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