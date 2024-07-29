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Царьград

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Бастрыкин взял под контроль расследование дела о задохнувшихся мигрантах на стройке в Екатеринбурге

Бастрыкин взял под контроль расследование дела о задохнувшихся мигрантах на стройке в Екатеринбурге

Шесть строителей потеряли сознание, надышавшись неизвестным газом в колодце.Глава СК России Александр Бастрыкин взял под контроль расследование дела о задохнувшихся мигрантах на стройке в Екатеринбурге.

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Россиянин
Сероводород. Вода в Екатеринбурге невозможно вонючая. Как там люди живут?
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