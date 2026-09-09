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Царьград

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Мосгорсуд утвердил заочный арест Буданова* за теракты в Хорлах и на Крымском мосту

Мосгорсуд утвердил заочный арест Буданова* за теракты в Хорлах и на Крымском мосту

Террористу из команды Зеленского грозит пожизненное заключение в России.Московский городской суд подтвердил законность заочного ареста Кирилла Буданова*, руководителя офиса президента Украины.

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