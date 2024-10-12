Как петербуржцы уходят служить по контракту

Каждый день десятки людей приходят на петербургский городской пункт отбора на военную службу по контракту в Подъездном переулке, чтобы встать в ряды защитников Родины В начале октября, комментируя начало работы созданной Указом Президента России Межведомственной комиссии по комплектованию Вооружённых Сил контрактниками, её председатель – Дмитрий Медведев – отметил, что «заключение контракта – единственная форма привлечения граждан России для участия в СВО.
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