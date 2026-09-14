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Красный Север

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В массовом ДТП на ямальской трассе пострадали два человека

В массовом ДТП на ямальской трассе пострадали два человека

На 707-м километре трассы между Ямалом и Югрой в воскресенье, 13 сентября, произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей.

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