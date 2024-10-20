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Смелые мысли

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Авалон - остров легенд и загадок

Авалон - остров легенд и загадок

Сегодня мы, вместе с героями "Лесного техникума" продолжим изучение сказочной географии. И если им, несчастным, приходится изучать её собственными ногами, то вам, дорогие читатели, достался совершенно ацкий чит: вы можете сидеть у компьютера и читать мои заметки.

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