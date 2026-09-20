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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бернс о рекорде Кессела в 1064 матча без пропуска: «Не задумываюсь об этом. Если начать думать, обязательно какая-нибудь хрень случится»

41-летиний защитник « Колорадо » Брент Бернс рассказал, что не задумывается о возможности побить рекорд Фила Кессела по матчам в регулярных чемпионатах НХЛ без пропусков.

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