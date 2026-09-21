#Сплетни с укро - телеги (для понимания ситуации с другой стороны + полезные сливы, как есть - без комментариев, НЕ ВЕРИТЬ всему 😉): Россияне не просто наращивают производство дронов и ракет, но еще и модернизируют их.
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