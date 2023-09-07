Что всегда покоряло в хохлах, так это их абсолютная убеждённость, что они ни много, ни мало, а ось земли.
Украина всё. Арест Коломойского -- показательный случай
Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Я бы не стал всё валить на хохлов. Доля есть евреев, доля националистов, сеящих раздор между украинцами и русскими. Умело подогревают их Америка и Европа, не без выгоды для себя. Украинцам бы смести всю эту нечисть, вспомнив Тараса Бульбу, полковника Загайдачного... Хай живе Украина! Только для этого надо постараться народу. Украина Гоголя с её колоритными героями устраивала бы всех.
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4 час.
М
Мария
Есть Бог на свете. Давно засиделся на свободе.
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4 час.
Владимир семин
Особенно украинская тюрьма!
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3 час.
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