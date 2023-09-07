Украина всё. Арест Коломойского -- показательный случай

Виталий Кирпиченко

Я бы не стал всё валить на хохлов. Доля есть евреев, доля националистов, сеящих раздор между украинцами и русскими. Умело подогревают их Америка и Европа, не без выгоды для себя. Украинцам бы смести всю эту нечисть, вспомнив Тараса Бульбу, полковника Загайдачного... Хай живе Украина! Только для этого надо постараться народу. Украина Гоголя с её колоритными героями устраивала бы всех.