Собирал деньги на стримах и готовился к концерту: как провел последние дни жизни рэпер Yung Trappa

Петербургский музыкант Владислав Ширяев скончался в возрасте 27 лет в квартире на Дровяной улице. Предположительной причиной смерти стала передозировка наркотиками.
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