Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Пять фиговых листков на голый украинский зад

Пять фиговых листков на голый украинский зад

Евроукраинцы мнят себя непотопляемыми и часто горделиво шутят на эту тему. Им хочется представлять себя в образе некоего отважного крейсера, однако мы-то с вами знаем, что на самом деле не тонет, даже когда болтается в холодной проруби.

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
ГОСПОДИИИИИИ...Этож как им мозги засрали....ОХРЕНЕТЬДаже разговор с моими  родственниками в Черкассах...Меня шокирует...А ведь они Русскоязычные...да и с корнями в Москве...ОХРЕНЕТЬ.
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