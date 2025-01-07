Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с телеприставками

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Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с настройкой и ремонтом телеприставок. О способах обмана соотечественников RT рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.