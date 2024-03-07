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Путин пошутил, что ему не нужна умная колонка Сбера, раз всегда есть Греф на связи

Путин пошутил, что ему не нужна умная колонка Сбера, раз всегда есть Греф на связи

На встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи президент Владимир Путин пошутил, что ему не надо использовать голосовых помощников на базе ИИ, в том числе умные колонки Сбера, поскольку глава Сбербанка Герман Греф с ним «всегда на связи».

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