Путин пошутил, что ему не нужна умная колонка Сбера, раз всегда есть Греф на связи

На встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи президент Владимир Путин пошутил, что ему не надо использовать голосовых помощников на базе ИИ, в том числе умные колонки Сбера, поскольку глава Сбербанка Герман Греф с ним «всегда на связи».
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