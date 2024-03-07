Путин пошутил, что ему не нужна умная колонка Сбера, раз всегда есть Греф на связи

На встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи президент Владимир Путин пошутил, что ему не надо использовать голосовых помощников на базе ИИ, в том числе умные колонки Сбера, поскольку глава Сбербанка Герман Греф с ним «всегда на связи».