Более 16 километров побережья Крыма загрязнены мазутом, достигая Керчи, Евпатории и Ялты Более 16 километров побережья Крыма загрязнены мазутом, достигая Керчи, Евпатории и Ялты.
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Более 16 километров побережья Крыма загрязнены мазутом, достигая Керчи, Евпатории и Ялты Более 16 километров побережья Крыма загрязнены мазутом, достигая Керчи, Евпатории и Ялты.