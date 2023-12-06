Байден: Россия атакует страны НАТО после победы в СВО

ВАШИНГТОН, 6 декабря, ФедералПресс. После победы на Украине Россия совершит нападение на страны НАТО, заявил американский президент Джо Байден во время спецобращения к конгрессу США, требуя выделить дополнительную помощь Киеву.
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