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Свежие комментарии

  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Байден: Россия атакует страны НАТО после победы в СВО

Байден: Россия атакует страны НАТО после победы в СВО

ВАШИНГТОН, 6 декабря, ФедералПресс. После победы на Украине Россия совершит нападение на страны НАТО, заявил американский президент Джо Байден во время спецобращения к конгрессу США, требуя выделить дополнительную помощь Киеву.

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