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Развод

Развод

Felix Shamirov Пять минут хорошего настроения. Жена — Мужу:— Я подаю на развод. Машины делим пополам: мне Лексус, тебе стиральную.

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