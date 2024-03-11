Felix Shamirov Пять минут хорошего настроения. Жена — Мужу:— Я подаю на развод. Машины делим пополам: мне Лексус, тебе стиральную.
Развод
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Felix Shamirov Пять минут хорошего настроения. Жена — Мужу:— Я подаю на развод. Машины делим пополам: мне Лексус, тебе стиральную.
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