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Карьера пошла на спад: куда пропала звезда сериала «Бедная Настя» Елена Корикова

Карьера пошла на спад: куда пропала звезда сериала «Бедная Настя» Елена Корикова

Пару десятилетий назад Елена Корикова была одной из самых красивых актрис российского телевидения. Миловидная внешность позволила знаменитости воплотить на экранах образ крепостной Анны Платоновой в сериале «Бедная Настя».

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