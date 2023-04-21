Без названия

Мобилизационная экономика (https://t.me/wareconomic/902):Вопрос, конечно, риторический. Но всё же. Почему Минфин и Минэкономразвития РФ исправляют свои прогнозы по динамике ВВП только после того, как это сделают МВФ и Всемирный банк? Почему министр Антон Силуанов говорит о стабилизации финансовой системы РФ после того, как об этом скажут экономисты в Вашингтоне? Мы далеки от конспирологии, но поведение наших финансово-экономических институтов вызывает усмешку.