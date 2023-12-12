Врачи назвали самую вредную кашу — ее нельзя даже детям

Попробуем найти в ней хоть немного пользы Как думаете, гречку можно назвать вредной? Сейчас проверим Со временем наше меню заметно изменилось, до него добрались блюда разных стран, необычные поначалу вкусовые и продуктовые сочетания, но самая обычная каша остается классикой, которая при любых обстоятельствах будет появляться на наших столах.