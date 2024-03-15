Классы точных наук и учебный полигон. Молодёжи Тазовского предоставят новые возможности для профориентации

В 2024 году в Тазовском районе появится еще один класс точных наук. Условия для внедрения современных методов обучения создадут на базе новой школы на 800 мест, которую планируют открыть в райцентре к 1 сентября.
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