История и археология: В чем секрет ритуального танца легендарных воинов-спартанцев, который делал их непобедимыми

У древних греков существовал ряд ритуалов, связанных с войной и сражениями. Среди них особое место занимают особые военные танцы, из которых древнейшим и наиболее знаменитым из задокументированных, безусловно, является пиррихий (πυρρίχιος, пирров танец).
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