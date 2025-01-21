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Царьград

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Дрон "Рубикон" Минобороны РФ: точный удар по ВСУ на Купянском направлении

Дрон "Рубикон" Минобороны РФ: точный удар по ВСУ на Купянском направлении

Минобороны России представило видео удара дроном "Рубикон" по пункту ВСУ на направлении Купянска. Кадры показывают прямое попадание, несмотря на противодействие систем радиоэлектронной борьбы противника.

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