ФОТО: PETROV SERGEY / GLOBALLOOKPRESS ВАДИМ ЕГОРОВ "ВАГНЕР" ВЕРНУЛСЯ, ЕСТЬ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ: НА УКРАИНЕ НАЧАЛАСЬ ПАНИКА Штурмовики ЧВК "Вагнер" возвращаются в зону СВО.
Штурмовики ЧВК "Вагнер" возвращаются в зону СВО.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Константин Котельников
Пока "Вагнер" был под управлением Пригожина и Уткина, это был монолит, мощный кулак, способный пробивать любую стену, а сейчас его по пальчикам раздергивают - подчиняют-переподчиняют, кусками-кусочками, а пальчиками только паркетных генералов делали. Это уже не Вагнер, это его тень...
Ответить
11 час.
Свежие комментарии