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Штурмовики ЧВК "Вагнер" возвращаются в зону СВО.

Штурмовики ЧВК "Вагнер" возвращаются в зону СВО.

ФОТО: PETROV SERGEY / GLOBALLOOKPRESS ВАДИМ ЕГОРОВ "ВАГНЕР" ВЕРНУЛСЯ, ЕСТЬ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ: НА УКРАИНЕ НАЧАЛАСЬ ПАНИКА Штурмовики ЧВК "Вагнер" возвращаются в зону СВО.

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Комментарии
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Константин Котельников
Пока &quot;Вагнер&quot; был под управлением Пригожина и Уткина, это был монолит, мощный кулак, способный пробивать любую стену, а сейчас его по пальчикам раздергивают - подчиняют-переподчиняют, кусками-кусочками, а пальчиками только паркетных генералов делали. Это уже не Вагнер, это его тень...
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