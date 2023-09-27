Штурмовики ЧВК "Вагнер" возвращаются в зону СВО.

Константин Котельников

Пока "Вагнер" был под управлением Пригожина и Уткина, это был монолит, мощный кулак, способный пробивать любую стену, а сейчас его по пальчикам раздергивают - подчиняют-переподчиняют, кусками-кусочками, а пальчиками только паркетных генералов делали. Это уже не Вагнер, это его тень...