Узнать Магадан за 2 дня: северная флора, сталинский ампир, селфи с медведем, закаты и море

Безопасное селфи с медведем, исторический центр в стиле сталинского ампира, нордическая природа в окрестностях города, метеорит весом в тонну, встреча рассвета в одной бухте, а заката — в другой.
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