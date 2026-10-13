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Миллиарды из нашего кармана: во сколько бюджету России обходится льготная ипотека для «новых граждан»

Миллиарды из нашего кармана: во сколько бюджету России обходится льготная ипотека для «новых граждан»

Миллиарды из нашего кармана: во сколько бюджету России обходится льготная ипотека для «новых граждан» Алексей СмирновЭкономисты рассекретили суммы, которые казначейство направляет коммерческим банкам ради покрытия разницы по ипотечным льготам для лиц, недавно получивших гражданство РФ.

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