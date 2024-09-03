Арест Дурова во Франции организовал Израиль

S

Sobering

В мире за владение информационными ресурсами идёт чехарда. Франции не дотянуться к американским и Китайским мессенджерам. Остался Российский Телеграм. Значит нужно договориться с Телеграмом. Договориться нужно так, чтобы никто не понял. Арест Дурова резко повысил интерес к Телеграму. Это способ договориться с Дуровым. Нельзя исключать то, что Дуров всё знал. Утверждение о том, что всё связано с ключами - наивно. Дуров не программист, а фронтмен. Любой адвокат докажет, что Дуров не имеет никакого отношения к ключам.