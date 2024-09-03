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Арест Дурова во Франции организовал Израиль

Арест Дурова во Франции организовал Израиль

NIRVANA  Тель-Авив закусил удила после того, как Telegram отказался удалять негативную и компрометирующую Израиль информацию.

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Комментарии
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Александр Ман
Подлецы, всегда подлецы!!!
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5 час.
инквизитор
обдурили Дурова пригласили в &quot;страну Чудес&quot;, теперь требуют &quot;золотой ключик&quot;
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4 час.
S
Sobering
В мире за владение информационными ресурсами идёт чехарда. Франции не дотянуться к  американским и Китайским мессенджерам. Остался Российский Телеграм. Значит нужно договориться с Телеграмом. Договориться нужно так, чтобы никто не понял. Арест Дурова резко повысил интерес к Телеграму. Это способ договориться с Дуровым. Нельзя исключать то, что Дуров всё знал. Утверждение о том, что всё связано с ключами - наивно. Дуров не программист, а фронтмен. Любой адвокат докажет, что Дуров не имеет никакого отношения к ключам.
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4 час.

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